Svitolina frenó a Sabalenka y avanzó a semifinales de las Finales de la WTA

La ucraniana Elina Svitolina derrotó este viernes a la bielorrusa Aryna Sabalenka en la fase de grupos y se clasificó para las semifinales de las Finales de la WTA, que se disputan en Indian Wells (Estados Unidos).

Svitolina, número 6 del mundo, venció por 3-6, 6-3 y 1-6 en casi dos horas de partido. La manga definitiva estuvo marcada por la profunda crisis de Sabalenka con el servicio, un tramo decisivo en el que la bielorrusa se mostró incapaz de conservar su saque en todo el parcial y en el que solo ganó 6 puntos de 20 con su servicio en el tercero.

Svitolina se enfrentará a la checa Linda Nosková en el cruce de semifinales, programado para disputarse este sábado.