Iquique albergará triatlón de distancia olímpica en junio

Iquique será sede por primera vez de una fecha del circuito 5150 Triathlon, competencia de distancia olímpica bajo licencia Ironman que se disputará el domingo 28 de junio de 2026 y reunirá a atletas nacionales e internacionales.

La prueba contempla un recorrido de 1.500 metros de natación en Playa Cavancha, 40 kilómetros de ciclismo por rutas costeras del desierto de Tarapacá y 10 kilómetros de trote por la costanera de la ciudad.

El evento es producido por el Club Deportivo Universidad Católica, junto a la Ilustre Municipalidad de Iquique, Fundación Collahuasi y la Federación Chilena de Triatlón, con el objetivo de posicionar a la Tierra de Campeones dentro del calendario internacional de la disciplina.

"Tras años de experiencia organizando el Ironman 70.3 de Pucón, este evento en Iquique representa un nuevo paso en el desarrollo de competencias internacionales en Chile", señaló Francisco Urrejola, presidente del Club Deportivo Universidad Católica.

La programación previa incluirá el Kids Challenge y la Promotional Race el viernes 26 de junio, además de una prueba de aguas abiertas el sábado 27 en Playa Cavancha. Las inscripciones están disponibles en www.lacatolica.cl.