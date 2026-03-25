Puerto Varas se alista para dar comienzo a la primera edición de su Ironman 70.3

La primera edición del Ironman 70.3 de Puerto Varas está a punto de comenzar, marcando un hito para el triatlón en el sur de Chile.

La competencia, que se disputará el próximo 12 de abril, reunirá a cerca de 1.400 triatletas, quienes competirán en las pruebas de natación, ciclismo y trote.

El punto de largada será en la playa del Lago Llanquihue; allí los corredores tendrán que completar 1.900 metros de natación. Luego completarán una ruta de 90 kilómetros de pedaleo, para culminar con los 21 kilómetros de trote por la costanera puertovarina y el centro de la ciudad.

"Este ha sido un trabajo de meses junto a autoridades, equipos técnicos y la comunidad, enfocado en garantizar un evento de estándar internacional. Invitamos a vecinos y visitantes a informarse sobre los cortes de tránsito y a ser parte de esta gran fiesta deportiva, expresó Catalina Escudero, directora de comunicaciones de World Centric Group, productora a cargo del evento.

"No solo posicionará a Puerto Varas en el mapa del triatlón mundial, sino que también busca acercar el deporte, entretener e inspirar a las nuevas generaciones", añadió.