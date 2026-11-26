Valdivia dio inicio este jueves a las actividades del Ironman, el primero de distancia completa que se disputará en Chile y que reunirá a 3.000 deportistas de más de 30 países, considerando también la tercera edición del Ironman 70.3 en la capital de la Región de Los Ríos.

El Parque Saval abrió el proceso de acreditación de los competidores y el Ironman Village, espacio que funcionará hasta el sábado entre las 10:00 y las 19:00 horas, con acceso gratuito para todo público. Además, este viernes se desarrollarán las competencias infantiles y familiares Ironkids y Family Run.

"Ya se siente en las calles: Hay bicicletas en cada esquina, atletas trotando por la Costanera y familias recorriendo el Village. Valdivia está viviendo algo que nunca había visto", señaló Adriana Escobar, directora de marketing y comunicaciones de World Centric Group, empresa organizadora del evento.

La competencia de distancia completa tendrá su largada este domingo 29 de noviembre a las 08:00 horas en Molinos Kunstmann, mientras que los atletas de elite del Ironman 70.3 comenzarán a las 08:10 horas en el Muelle Embarcadero, frente al Terminal de Buses. Los participantes de los grupos de edad iniciarán su desafío a las 10:00 horas.

¿Dónde ver el Ironman de Valdivia?

Las competencias serán transmitidas desde las 07:45 horas por las siguientes señales y plataformas: