Chile conoció a sus rivales para el Mundial femenino sub 17 de voleibol

Este miércoles se realizó la ceremonia oficial del sorteo del Campeonato Mundial Femenino sub 17 de Voleibol Chile 2026, en la que la selección local conoció a sus rivales.

La escuadra nacional formará parte del Grupo A junto a Turquía, Egipto, Estados Unidos, Tailandia y República Checa.

La ceremonia contó con la presencia de la ministra del Deporte, Natalia Duco, la cual valoró el impacto del torneo. "Ser sede de un Mundial de esta magnitud es un orgullo para Chile. Este evento no solo posiciona a nuestro país en el escenario deportivo internacional, sino que también inspira a nuevas generaciones de niñas y jóvenes a acercarse al deporte y soñar en grande", comentó la autoridad.

Por su parte, el presidente de la Federación de Voleibol de Chile, Jorge Pino Madrid, señaló que "Este Mundial representa un paso fundamental para el desarrollo del voleibol en Chile. No solo organizamos un torneo de nivel internacional, sino que también generamos oportunidades para nuestras deportistas y fortalecemos el crecimiento de este deporte en todo el país. Estamos convencidos de que será una verdadera fiesta deportiva".

Revisa los grupos del Mundial:

Grupo A: Chile, Turquía, Egipto, Estados Unidos, Tailandia, República Checa

Chile, Turquía, Egipto, Estados Unidos, Tailandia, República Checa Grupo B: China, Perú, México, Venezuela, Túnez, Filipinas

China, Perú, México, Venezuela, Túnez, Filipinas Grupo C: Japón, Brasil, Argentina, Polonia, Croacia, España

Japón, Brasil, Argentina, Polonia, Croacia, España Grupo D: Italia, Taipéi Chino, Puerto Rico, Corea del Sur, República Dominicana, Argelia

El certamen se disputará entre el 6 y el 16 de agosto en Santiago, Los Andes y San Felipe.