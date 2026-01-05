IPSA registra su primer récord anual con un alza de 2,54%

El Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), principal indicador de la Bolsa de Santiago, alcanzó este lunes su primer récord de 2026, luego de cerrar la jornada con un alza de 2,54% y ubicarse en los 10.693 puntos.

Entre las acciones con mejores resultados de hoy destacaron, Parque Arauco (4,63%), Mall Plaza (4,69%), Salfacorp (4,59%), Itaú (3,55%), Latam (3,04%), CMPC (3,94%) y Cencomalls (3,07%).

Al respecto, Rodrigo Godoy, gerente de Research Renta Variable de Credicorp Capital Chile, señaló en Diario Financiero que "a mi juicio, el impacto de la captura de Maduro en el mercado accionario local es neutral, toda vez que no hay compañías miembros del índice con exposición a dicho país y existe incertidumbre sobre su devenir político".

La positiva jornada también se replicó en los mercados internacionales. En Europa, el DAX alemán subió alrededor de 1,3% y el Ibex 35 español avanzó 0,7%, mientras que en Wall Street el S&P 500 ganó cerca de 0,8%.