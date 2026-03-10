IPSA sube más de 1,5% tras señales de distensión en Medio Oriente

Los mercados internacionales reaccionaron positivamente luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la ofensiva militar en Medio Oriente "está prácticamente terminada" y que "el gran riesgo de esta guerra se acabó hace más de tres días".

Las declaraciones del mandatario ayudaron a calmar la volatilidad de los últimos días, reflejándose en una caída en el precio del petróleo y en números positivos en diversas bolsas, tendencia que también se replicó en Chile.

En ese contexto, el principal indicador de la Bolsa de Santiago, el IPSA, buscaba cerrar su segunda jornada consecutiva al alza con una apreciación cercana al 1,54%.

En paralelo, el dólar registraba una fuerte baja y llegó a descontar hasta 28 pesos, transándose en torno a los 888 pesos, según datos de Bloomberg, 26 pesos menos que el cierre del día anterior.

Escenario para el nuevo gobierno

Este es parte del panorama económico internacional con el que asumirá el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

El economista del Instituto Libertad, Pablo Pérez, advirtió que "la próxima administración enfrentará un contexto externo complejo, marcado por tensiones geopolíticas, fragmentación del comercio global y una mayor volatilidad en los mercados financieros".

Según explicó, los conflictos internacionales pueden "generar efectos inflacionarios principalmente a través del aumento de los precios de la energía, los combustibles o los costos logísticos", lo que podría generar presiones transitorias en economías abiertas y dependientes de importaciones como la chilena.

Proyecciones económicas

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas Económicas de marzo del Banco Central de Chile, la inflación se mantiene proyectada en 3% tanto para este año como para el próximo, aunque la variación mensual de marzo se estima levemente mayor que en la consulta anterior, alcanzando un 0,5%.

En cuanto a la tasa de interés, el mercado espera un único recorte durante el tercer trimestre, para luego mantenerse en 4,25%. Respecto de la actividad, se proyecta que el Imacec de febrero registre un crecimiento de 1,8% y que el PIB trimestral avance 1,6%.

Debate por recorte presupuestario

En el plano interno, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, habría instruido a los distintos ministerios preparar un recorte presupuestario cercano al 3%, medida que ha generado críticas desde la futura oposición.

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, cuestionó que se trate de una reducción "pareja" para todas las carteras, señalando que podría responder a una decisión improvisada y sin un análisis detallado de sus efectos.

Durante los próximos días, además, el Banco Central publicará nuevos antecedentes sobre la economía local: el miércoles de la próxima semana se conocerá el dato de crecimiento de 2025, mientras que el 24 de marzo se realizará la reunión de política monetaria y al día siguiente se difundirá el Informe de Política Monetaria (IPoM) correspondiente a marzo.