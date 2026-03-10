Kast se reúne con delegaciones extranjeras invitadas al cambio de mando

El Presidente electo, José Antonio Kast, inició este martes, en el Palacio Cousiño, una serie de reuniones bilaterales con delegaciones internacionales que asistirán al traspaso de mando presidencial de este 11 de marzo en Valparaíso.

Al arribar al recinto, Kast afirmó que su Gobierno buscará "recuperar la institucionalidad", y dijo que espera, "junto a un gran equipo de ministros, subsecretarios y delegados regionales, poder realizar todas las gestiones para que cada chileno sienta más paz y orden, y se dé cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer".

El mandatario electo ya sostuvo encuentros con un diputado enviado por Corea del Sur y con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; quien llegó acompañado por autoridades electas de su país y planteó como objetivo fortalecer el llamado "Escudo de las Américas".

Durante esta jornada, el líder republicano prevé sostener reuniones con el rey de España, Felipe VI; además de los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; y de Panamá, José Raúl Mulino.

La reunión con el monarca español está fijada para las 12:30 horas.

En tanto, se espera que pueda concretarse el encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, donde podrían abordarse temas regionales como la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas.

Asimismo, se anticipan encuentros con otras autoridades invitadas a la ceremonia en Valparaíso, entre ellas el mandatario argentino, Javier Milei, y la dirigente venezolana María Corina Machado.