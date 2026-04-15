Chile lidera el ránking IMD de prosperidad en Latinoamérica y el Caribe

Chile y Costa Rica son los líderes del nuevo ránking de prosperidad en las economías de Latinoamérica y el Caribe elaborado por la escuela de negocios suiza IMD, que analiza no solo el PIB de cada país sino también su estabilidad política, empresarial y social.

La clasificación publicada este miércoles, que IMD ha elaborado con datos de 34 economías de la región, sitúa en segunda posición a Uruguay, Panamá, Puerto Rico y varios archipiélagos caribeños, mientras que en un tercer rango se sitúan países como Argentina, Brasil, Perú y México.

En el penúltimo escalón del ránking se situarían Bolivia, Guatemala y Nicaragua, y en el último Haití, Honduras y Venezuela, según un estudio que toma en cuenta 78 indicadores económicos, institucionales, sociales y empresariales.

Medición integral

El informe subraya tres patrones explican por qué la prosperidad se estanca en algunas economías regionales, siendo el primero de ellos la falta de credibilidad institucional incluso en un contexto de crecimiento económico, problema que según sus autores afecta a economías como Brasil o México.

Otros países sí gozan de buena gobernanza pero muestran carencias empresariales, caso de Paraguay, y en tercer lugar hay economías que registran aumentos de ingresos pero no derivan en una mayor inclusión social, algo que ocurre, por ejemplo, en Panamá.

De acuerdo con IMD, el principal cuello de botella para la prosperidad en la región no es el rendimiento económico, sino la debilidad en la gestión empresarial.

Oportunidad global

América Latina, afirma la escuela con sede en Lausana, podría beneficiarse de nuevas oportunidades industriales a medida que las cadenas de suministro globales se reconfiguran debido a las tensiones geopolíticas y a los aranceles de Estados Unidos, una ventana de oportunidad que requiere de mejoras en esa gestión empresarial.

"Sin las condiciones adecuadas, la región corre el riesgo de desaprovechar completamente el momento" incluso si China termina desplazando cadenas de producción hacia Latinoamérica, destacó el economista jefe de IMD José Caballero, autor principal del informe.