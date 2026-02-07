La "solución estrella" al endeudamiento crítico: ¿Qué es la ley de quiebras?

El sobreendeudamiento en Chile ha llevado a miles de personas a buscar salidas legales definitivas. Durante el último año, las solicitudes de liquidación voluntaria, conocida popularmente como "Ley de Quiebras" (Ley 20.720), registraron un aumento del 44%, siendo ésta una de las "soluciones estrellas" a este tipo de problemáticas.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el abogado del Estudio Jurídico Alfaro & Madariaga, Eduardo Lara, fue consultado respecto a qué tipo de soluciones se pueden optar para salir de un endeudamiento crítico.

"Hay una solución estrella en nuestro sistema legal, que es la Ley 20.720, la liquidación voluntaria, que es conocida por todas las personas como la Ley de Quiebras y que registró -en 2025- el ingreso mayor de solicitudes desde que entró en vigencia, en el 2014", destacó el jurista.

"Es una herramienta muy buena, pero no la conocen mucho las personas aún porque hay mucho sobreendeudado. A pesar de que creció un 44% en relación al año anterior en el 2025, aun así hay mucha gente que no utiliza esta herramienta", advirtió.

Lara explicó que esta herramienta "básicamente le permite a una persona eliminar toda su deuda, toda su morosidad y, por consiguiente, todos los registros que existen en entidades como el Dicom, o el Boletín Comercial, y hacer como si las deudas quedaran pagadas".

"Ese servicio es muy bueno y permite a las personas poder reorganizarse o definitivamente, si ya no pueden reorganizarse, liquidar por completo su deuda y eliminarla legalmente", concluyó.