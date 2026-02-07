Justicia ordenó que se reanude la formalización del diputado Calisto por fraude al Fisco

La Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenó que se reanude la formalización contra el actual diputado y senador electo Miguel Ángel Calisto por presunto fraude al Fisco.

El proceso contra Calisto estaba en pausa desde el 4 de enero -hace poco más de un mes- por decisión del Juzgado de Garantía de Coyhaique, que determinó que el hecho de ser escogido como senador restituía su fuero parlamentario, perdido el 4 de agosto del año pasado.

Sin embargo, esa decisión fue apelada a través de un recurso por la Fiscalía Regional de Aysén y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y finalmente fue acogido esta jornada por la Corte.

En concreto, el tribunal estimó que la suspensión decretada por el Juzgado no tenía sustento jurídico porque se basó en un artículo del antiguo Código Procesal Penal, norma que no está vigente en la región en cuestión desde la implementación de la Reforma Procesal Penal en 2002.

El diputado fue formalizado por delitos reiterados de fraude al Fisco por un monto superior a 100 millones de pesos, a raíz de presuntas asesorías parlamentarias que, según el Ministerio Público, nunca se prestaron entre 2018 y 2022.

Calisto: Mi desafuero como diputado no me impide ejercer próximamente como senador

Pese a todo, el propio Calisto tildó de "favorable" el nuevo fallo: "Es favorable, porque (la Corte) recoge además el planteamiento realizado por mi defensa de que esta denuncia se siga investigando, donde señala que una de mis asesoras externas del Congreso no habría cumplido sus funciones".

"Esto se enmarca dentro del desafuero de mi cargo como diputado, y en ningún caso afecta el ejercicio del cargo como senador. Y eso permite, evidentemente, diferenciar los fueros por los cuales se está discutiendo jurídicamente", afirmó el parlamentario.

"Muchos expertos constitucionalistas han coincidido que la continuación de la investigación va a permitir también el ejercicio paralelo, sin interrupciones, de la función parlamentaria como senador", agregó.

Por su parte, el Ministerio Público descartó la necesidad de solicitar un nuevo desafuero contra Calisto, ya que fue desaforado tanto por la Corte de Apelaciones de Coyhaique como por la Corte Suprema, indicó.

El abogado Tomás Jordán explica que, mientras Calisto no pierda los requisitos de elegibilidad, puede asumir su cargo de senador el próximo periodo:"El tiene un juicio de fraude al fisco y eventualmente puede ser acusado por la fiscalía, se suspende el derecho a sufragio por la pena de 3 años y un día, por lo tanto el perdería una caracteristica de elegibilidad. Puede asumir el cargo y mantenerlo mientras no pierda estos requisitos"