Índice de Actividad del Comercio aumentó 3,2% interanualmente en enero de 2026

Un aumento interanual de 3,2% registró en enero de 2026 el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes, impulsado por el crecimiento de las tres divisiones que lo componen, informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Comercio al alza

El comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, fue el que más incidió en la expansión del indicador, con un alza de 3,9% en doce meses, aportando 1,870 puntos porcentuales (pp.), debido principalmente al aumento de las ventas por correo e internet.

En tanto, el comercio al por mayor, excluyendo de igual forma al de vehículos y motocicletas, creció 2,3% interanual y sumó 0,999 pp., explicado por el dinamismo en la venta de maquinaria, equipos y materiales.

Por su parte, el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos automotores y motocicletas aumentó 3,5% en doce meses, contribuyendo con 0,341 pp. a la variación del IAC, incidido por la venta de vehículos.

El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes creció 2,0% interanual. A su vez, la serie desestacionalizada y corregida por efecto calendario anotó una expansión de 1,2% respecto del mes anterior y un alza de 0,2% en doce meses.

Además, el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM), a precios corrientes, aumentó 11,1% en doce meses, impulsado principalmente por las ventas de productos electrónicos, artículos para el equipamiento del hogar y tecnológicos.

Producción industrial retrocede

En contraste, el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 1,6%, retroceso explicado por el resultado negativo de dos de sus tres componentes: la producción manufacturera disminuyó 3,8% y la minería 0,1%, mientras que electricidad, gas y agua registró un alza de 1,2%.

Servicios en alza

Finalmente, seis de los ocho índices de ventas de servicios presentaron incrementos, liderados por las actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, que crecieron 14,2%.