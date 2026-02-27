Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago27.2°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Judicial | Gendarmería

Ministro Gajardo pide aprobar la reforma a Gendarmería "lo antes posible"

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Para el titular de Justicia, que la institución dependa de Seguridad Pública es "clave" para culminar la modernización iniciada en el Gobierno de Boric.

En alusión a las críticas de los sindicatos de Gendarmería, aseveró que "no nos vamos a dejar amedrentar para que esta reforma no se concrete".

Ministro Gajardo pide aprobar la reforma a Gendarmería
 ATON

El ministro de Justicia destacó que la propuesta "cuenta con un apoyo transversal de las fuerzas políticas".

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dada la situación crítica de Gendarmería, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, hizo un llamado al Congreso para que la reforma constitucional que traspasa la dependencia de la institución carcelaria desde su cartera al Ministerio de Seguridad Pública se apruebe "lo antes posible".

"Para nosotros, la reforma es central, es clave, es muy importante", enfatizó este viernes, relevando que durante la Administración Boric "hemos modernizado a Gendarmería, entregándole más atribuciones y transformándola en una verdadera policía penitenciaria".

"Para que eso termine de hacerse, se requiere que se apruebe la reforma que está en el Congreso Nacional. Ya hemos hecho un llamado para que ojalá se apruebe lo antes posible", añadió el secretario de Estado, resaltando que "cuenta con un apoyo transversal de las fuerzas políticas".

En alusión a las críticas de los sindicatos de Gendarmería, que en su mayoría serán disueltos si la legislación entra en vigencia, Gajardo aseveró: "A pesar de las resistencias que haya, vamos a llevar adelante esta reforma. No nos vamos a dejar ni amedrentar ni amenazar por nadie para que esta reforma no se concrete".

Más temprano, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, señaló en Cooperativa que la expectativa del Gobierno es que la propuesta se apruebe la próxima semana, antes del cambio de mando, e insistió que el cambio "no es contra los gremios, es a favor de Gendarmería".

Fuga desde la exPenitenciaría

Gajardo y Muñoz se reunieron esta mañana con el fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, a quien entregaron antecedentes sobre la fuga de dos reos de alta peligrosidad desde la exPenitenciaría, que justamente escaparon usando uniformes de personal carcelario.

En el punto de prensa posterior a la cita, el ministro además destacó las investigaciones que, a partir de marzo de 2023, han permitido "desbaratar bandas de funcionarias y funcionarios de Gendarmería que, lamentablemente, cometían hechos ilícitos en su interior, y como estamos trabajando fuertemente en aquello, no vamos a permitir que esto siga ocurriendo".

El fiscal nacional (s) recibió a las autoridades de Justicia esta mañana. (Foto: ATON)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada