Ministro Gajardo pide aprobar la reforma a Gendarmería "lo antes posible"

Dada la situación crítica de Gendarmería, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, hizo un llamado al Congreso para que la reforma constitucional que traspasa la dependencia de la institución carcelaria desde su cartera al Ministerio de Seguridad Pública se apruebe "lo antes posible".

"Para nosotros, la reforma es central, es clave, es muy importante", enfatizó este viernes, relevando que durante la Administración Boric "hemos modernizado a Gendarmería, entregándole más atribuciones y transformándola en una verdadera policía penitenciaria".

"Para que eso termine de hacerse, se requiere que se apruebe la reforma que está en el Congreso Nacional. Ya hemos hecho un llamado para que ojalá se apruebe lo antes posible", añadió el secretario de Estado, resaltando que "cuenta con un apoyo transversal de las fuerzas políticas".

En alusión a las críticas de los sindicatos de Gendarmería, que en su mayoría serán disueltos si la legislación entra en vigencia, Gajardo aseveró: "A pesar de las resistencias que haya, vamos a llevar adelante esta reforma. No nos vamos a dejar ni amedrentar ni amenazar por nadie para que esta reforma no se concrete".

Más temprano, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, señaló en Cooperativa que la expectativa del Gobierno es que la propuesta se apruebe la próxima semana, antes del cambio de mando, e insistió que el cambio "no es contra los gremios, es a favor de Gendarmería".

Fuga desde la exPenitenciaría

Gajardo y Muñoz se reunieron esta mañana con el fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, a quien entregaron antecedentes sobre la fuga de dos reos de alta peligrosidad desde la exPenitenciaría, que justamente escaparon usando uniformes de personal carcelario.

En el punto de prensa posterior a la cita, el ministro además destacó las investigaciones que, a partir de marzo de 2023, han permitido "desbaratar bandas de funcionarias y funcionarios de Gendarmería que, lamentablemente, cometían hechos ilícitos en su interior, y como estamos trabajando fuertemente en aquello, no vamos a permitir que esto siga ocurriendo".