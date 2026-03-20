Advierten sobre impacto inflacionario por alza en precios de los combustibles

Economistas advierten que los efectos de la guerra en Medio Oriente y el alza en el precio de las bencinas, incluyendo la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), impactarán negativamente en la inflación.

Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad, adelantó que "para marzo esperamos un aumento en las presiones inflacionarias, yo estimo que el dato puntual va a estar entre 0,4 y 0,6 por ciento, y esto es reflejo de varios elementos. El primero, y tal vez el más importante sea el aumento de los precios del petróleo, que inciden directamente en un mayor precio de las bencinas, y esto es a raíz de las tensiones geopolíticas que hay en Oriente Medio".

"Ahora bien, el funcionamiento del Mepco ha ido amortiguando las alzas de precios, pero sin duda que estas alzas, estos precios mayores que hemos visto las últimas semanas, van a incidir significativamente en la variación del IPC", añadió.

Sin el Mepco en funcionamiento, se estima que las bencinas de 95 octanos subirán entre 300 o 350 pesos por litro.