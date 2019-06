Aldo Casinelli (RN), ex director del Instituto Libertad, llamó al Gobierno a "tomar decisiones" respecto a la política fiscal para reactivar la economía, a raíz del aumento en el desempleo y la reducción de la proyección de crecimiento, que el Banco Central ajustó en su último IPoM. Aunque el país no esté en recesión, "no podemos esperar que siga bajando para empujar la economía", planteó en El Primer Café.

