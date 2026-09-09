Banco Central recortó con fuerza la proyección de crecimiento para 2026

El Banco Central de Chile aplicó un ajuste a la baja en las perspectivas de crecimiento económico del país para 2026 en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, situando la estimación del Producto Interno Bruto (PIB) en un rango de entre 0,25% y 0,75%, muy por debajo del 1,0% a 1,75% calculado en junio.

El informe constata que la economía chilena ha sufrido un progresivo enfriamiento durante el transcurso del año, derivado de un menor dinamismo del gasto público y privado, bajas en la producción minera y dificultades asociadas al clima.

De acuerdo con el documento oficial publicado este miércoles, "en el primer trimestre el desempeño de la actividad fue afectado, principalmente, por factores de oferta, mientras a partir del segundo trimestre se hizo presente una debilidad de la demanda, un deterioro del mercado laboral, un debilitamiento de los indicadores de confianza y los efectos negativos del alza de los combustibles en el ingreso de empresas y hogares".

"A todo esto, se añade el impacto de las adversas condiciones climáticas en el tercer trimestre", advirtió el organismo.

De acuerdo con las nuevas estimaciones, el consumo cerrará el año con una expansión moderada de 1,7%, mientras que la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) retrocederá un -0,3%, afectada por la finalización de faenas de gran escala y la prolongada atonía de la industria de la construcción y el rubro inmobiliario.

Mercado laboral: Desocupación en 9,5% y automatización

El mercado del trabajo continúa reflejando secuelas estructurales tras la crisis sanitaria, alcanzando un desempleo del 9,5%. El organismo advirtió que este escenario combina factores transitorios con cambios permanentes en los procesos de contratación y desarrollo empresarial.

Entre las causas principales del bajo dinamismo laboral se encuentra el alza acumulada en los costos de contratación y la menor actividad en áreas intensivas en mano de obra. Asimismo, se observa una sustitución tecnológica relevante producto de la automatización de funciones ante el abaratamiento relativo de la tecnología frente a la mano de obra tradicional.

El mercado laboral evidenció un deterioro significativo con una tasa de desocupación que trepó hasta el 9,5% en las mediciones recientes. (FOTO: ATON)

Repunte proyectado para 2027 y 2028 por Ley de Reconstrucción

A pesar del complejo panorama para el presente ejercicio, las proyecciones a mediano plazo prevén una recuperación paulatina a partir del próximo año. El elemento central de este repunte será la implementación de la Ley de Reconstrucción, iniciativa que añadirá cerca de medio punto porcentual de expansión al producto anual.

Sumado al buen momento en la cotización internacional del cobre y a la disipación de los factores climáticos adversos, el Banco Central estima que el PIB nacional crecerá entre un 2,0% y un 3,0% durante 2027, mientras que para 2028 se proyecta una tasa de expansión situada entre el 2,25% y el 3,25%.

Tasa de interés en 4,5% e inflación anual sobre 4% ante presiones energéticas

El Consejo del Banco Central de Chile determinó mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%, ratificando una postura de cautela frente a los factores de riesgo internos e internacionales que continúan incidiendo en el comportamiento de los precios locales.

La inversión registrará una contracción anual de -0,3% golpeada por el término de grandes proyectos y la parálisis del sector inmobiliario. (FOTO: ATON)

En su IPoM, la institución señaló que la inflación total cerrará el año en torno a un nivel superior al 4%, aplazando el retorno a la meta del 3% para el segundo trimestre de 2027, mientras que la medición subyacente se mantendrá en niveles cercanos al 3%.

Panorama internacional: Medio Oriente e inteligencia artificial

En el plano externo, el informe resalta dos factores de alta relevancia. En primer lugar, la intensificación de las hostilidades en Medio Oriente elevó las cotizaciones del crudo en los mercados de futuros, proyectándose un promedio de 79 dólares por barril para el periodo 2026-2028.

El Consejo del Banco Central acordó por unanimidad conservar la Tasa de Política Monetaria en 4,5% durante su última sesión. (FOTO: ATON)

En segundo lugar, el crecimiento de las principales potencias económicas, en particular Estados Unidos y varias economías asiáticas, se ha visto fuertemente respaldado por las inversiones en inteligencia artificial.

No obstante, el reporte financiero advierte sobre la viabilidad de sostener este ritmo expansivo dado el aumento en el endeudamiento de las firmas tecnológicas.