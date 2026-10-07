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Tópicos: Economía | Crecimiento

INE: sueldos han crecido 2,2% entre enero y agosto de 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En 12 meses, las remuneraciones anotan un alza de 3,4%, informó el ente estadístico.

INE: sueldos han crecido 2,2% entre enero y agosto de 2026
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Durante el pasado mes de agosto, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en 12 meses de 7,6% y 8,3%, respectivamente.

Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), "por sector económico, comercio, industria manufacturera y construcción consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores".

Los resultados implican que el Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de los sueldos ajustada por a la inflación- creció 3,4% en un año.

En tanto, la variación del indicador en lo que va de 2026 llega a 2,2%; mientras que la inflación en los ocho meses del año suma 3,6%.

El INE también detalló que "la remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.614, anotando un alza interanual de 8,4%. Para las mujeres, el valor alcanzó $7.426, lo que significó una variación anual de 8,9%; mientras que para los hombres se situó en $7.786, registrando un aumento de 8% en el mismo período".

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