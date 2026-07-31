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Tópicos: Economía | Crecimiento

Producción industrial y actividad del comercio subieron durante junio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La minería lideró el crecimiento durante el sexto mes del año, mientras que las ventas de supermercados tuvieron una caída.

Producción industrial y actividad del comercio subieron durante junio
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Una variación durante junio de 1,3% anotó el Índice de Producción Industrial (IPI), debido a la incidencia positiva de dos de los tres sectores que lo componen, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Minera (IPMin) presentó un alza interanual de 6%, mientras que el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) hizo lo propio en 2,4% respecto de junio de 2025.

En contraparte, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un descenso de 3,2% en 12 meses, "explicado en gran medida por la baja interanual de 8,1% en elaboración de productos alimenticios".

El INE también reportó un "aumento interanual de 4,8% del Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes, acumulando un alza de 3,9% al sexto mes del año".

La división con mejor desempeño fue la de comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas, con un incremento interanual de 11,1%.

En el área de supermercados, el índice de ventas cayó 2,6%, lo que deja en 0,1% la expansión del sector durante el primer semestre.

Finalmente, el INE apuntó que el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 10,9% en 12 meses, acumulando un crecimiento de 15,2% en lo que va del año.

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