Producción industrial y actividad del comercio subieron durante junio
La minería lideró el crecimiento durante el sexto mes del año, mientras que las ventas de supermercados tuvieron una caída.
La minería lideró el crecimiento durante el sexto mes del año, mientras que las ventas de supermercados tuvieron una caída.
Una variación durante junio de 1,3% anotó el Índice de Producción Industrial (IPI), debido a la incidencia positiva de dos de los tres sectores que lo componen, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El Índice de Producción Minera (IPMin) presentó un alza interanual de 6%, mientras que el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) hizo lo propio en 2,4% respecto de junio de 2025.
En contraparte, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un descenso de 3,2% en 12 meses, "explicado en gran medida por la baja interanual de 8,1% en elaboración de productos alimenticios".
El INE también reportó un "aumento interanual de 4,8% del Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes, acumulando un alza de 3,9% al sexto mes del año".
La división con mejor desempeño fue la de comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas, con un incremento interanual de 11,1%.
En el área de supermercados, el índice de ventas cayó 2,6%, lo que deja en 0,1% la expansión del sector durante el primer semestre.
Finalmente, el INE apuntó que el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 10,9% en 12 meses, acumulando un crecimiento de 15,2% en lo que va del año.