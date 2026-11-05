Sueldos crecieron 2,4% entre enero y septiembre, según el INE

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer las cifras de los índices Nominales de Remuneraciones y de Costos Laborales de septiembre de 2026, que tuvieron aumentos interanuales de 7,7% y 8,4%, respectivamente.

"Comercio, industria manufacturera y construcción anotaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores", detalló el organismo.

Así, el Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de los sueldos ajustados al IPC- creció 3,5% en 12 meses, y acumulando una variación de 2,4% en lo que va del año.

Entre enero y septiembre de este año, Chile acumula una inflación de 4%.

Además, el INE apuntó que "la remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.650, anotando un alza interanual de 8,5%. Para las mujeres, el valor alcanzó $7.445, lo que significó una variación anual de 8,9%; mientras que para los hombres se situó en $7.837, registrando un aumento de 8,2% en el mismo período".