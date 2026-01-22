Desafíos de Quiroz en Hacienda: "La maraña regulatoria" y el "miedo a pisar callos", opinan economistas

Economistas analizaron en El Primer Café los futuros desafíos que su colega Jorge Quiroz tendrá que enfrentar como ministro de Hacienda en el futuro Gobierno de José Antonio Kast, tales como combatir las "marañas regulatorias" del Estado, que -a su vez suele- sindicarse como "la principal traba al desarrollo de Chile".

Quiroz defiende la idea de "desregular" la inversión extranjera para despejar la burocracia -popularmente denominada "permisología"- y de "devolverle al propietario del suelo su libertad", en referencia a ofrecerles al sector privado, por ejemplo, los terrenos con vista al mar que actualmente son propiedad del Estado.

Frente a esto, la economista Cecilia Cifuentes valoró: "Es un aporte que este ministro de Hacienda tenga una mirada mucho más 'micro' que sus antecesores. La verdad que si uno se va a los micronegocios en Chile, o a los negocios en general, la percepción que hay es que, a mi juicio, la principal traba al desarrollo en Chile es el Estado, con toda su maraña regulatoria de permisos y trabas", sostuvo.

La experta también criticó que, en los proyectos de inversión, "el péndulo se había movido demasiado a la izquierda y empezamos a ver los costos que eso significaba. El exceso de preocupación (dentro de ellos), o de preocuparse hasta de la última arañita que va caminando, nos llevó a un país que se detuvo".

"Creo que ahora la sociedad dice 'okey, está muy bien cuidar el medioambiente (mirando hacia una inversión a futuro), pero no extrememos la situación'", sostuvo Cifuentes.

Escobar: "No botemos el agua sucia de la tina con la guagua"

El exasesor de la campaña de Jeannette Jara y economista Luis Eduardo Escobar respondió que, "en inglés, hay un dicho maravilloso que dice: 'Hay que tener cuidado de no botar el agua sucia de la tina con la guagua'. Y yo creo que el riesgo que corremos con lo que está planteando Quiroz es justamente que botemos la guagua con el agua sucia".

"Coincido de que estamos pasados de rosca en muchas materias regulatorias, pero, por otro lado, también tenemos falencias regulatorias que son muy importantes. En la municipalidad de Estación Central se construyeron esas mega torres donde no funcionan los ascensores, se han convertido en guetos y centros criminales, etcétera... eso fue por falta de regulación", sostuvo.

Escobar reconoció que las trabas persisten en el área ambiental y que, en este marco, "el Consejo de Monumentos Nacionales hoy es un problema serio para el país", pero agregó que Quiroz "desconoce la legislación" nacional porque "hoy cualquier privado puede pedir concesiones marítimas".

"Hay balnearios, hay desarrollos inmobiliarios; todo eso se hace en el borde costero chileno y hay un mecanismo institucional para aprobarlo. Tal vez podría ser más eficiente, pero es un sistema que funciona", dijo el economista.

Por último, defendió que "no es el Estado en sí mismo" el que traba los proyectos de inversión, sino que "son organismos semi-autónomos que toman decisiones sin tener ninguna consideración sobre el impacto de ellas sobre el resto de la economía".

García: Autoridades no cambian regulaciones porque no quieren tener conflictos

El economista Eugenio Rivera, por su parte, también coincidió en avanzar en desregulación, pero manifestó su preocupación porque le parece que, a Quiroz, "el mundo no tiene costos de transacción".

"El tema de la liberalización de los suelos ya lo dice en una forma un poco provocadora, porque indica que 'le vamos a devolver el suelo a los propietarios', lo cual me parece bien, pero el problema es que omite toda mención de cuál es, en términos antiguos, la función social de la propiedad".

A su turno, la economista senior de Libertad y Desarrollo Macarena García respondió que "parte importante de lo que nos ha ido pasando en materia regulatoria es que las diversas autoridades, diversos gobiernos, no quieren tener conflictos. Y por lo tanto, por evitar los conflictos, como por ejemplo en el tema medioambiental, han evitado introducir mejoras".

"Hay distintos conflictos y es imposible darle el gusto a todos. Pero en el fondo -y eso es lo que dice Cecilia-, tiene estancado el país, porque en ciertos temas no se quiere avanzar para no tener el conflicto político o social respecto a ciertos temas", señaló.

"A mí lo que me gusta es que aquí (con Quiroz) se ve voluntad. Y yo creo que es sumamente importante y un muy buen punto de partida cuando hay voluntad de hacer cambios. Porque lo peor que nos puede pasar es que justamente no haya voluntad por miedo a generar, a pisar callos, a tener problemas y a tener conflicto. Yo sé que hay costos de transacción, pero bueno, alguien tiene que hacerse cargo de esto", agregó García.