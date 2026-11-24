El dólar se disparó 18 pesos este martes y superó los 1.030 pesos, acercándose a su máximo histórico; mientras, el cobre se derrumba y cayó 5,9% en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzando los 5,34 dólares por libra.

Según publicó Emol, la divisa terminó sus operaciones más líquidas en puntas de 1.033,4 pesos comprador y 1.033,7 pesos vendedor. Con ello, llegó a su nivel más alto desde el 14 de julio de 2022, cuando terminó la jornada en 1.046 pesos.

El principal factor detrás del aumento del dólar es el desplome del cobre, que alcanzó su precio más bajo desde diciembre de 2025.

El analista de mercados XTB, Emanoelle Santos, detalló a dicho medio que el cobre acumula una pérdida cercana al 20% respecto de su máximo reciente, alcanzado en septiembre. Ello, corresponde a "la persistente incertidumbre sobre las inversiones en inteligencia artificial, la debilidad de la demanda china y las expectativas de nuevos aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal".

Igualmente, alertó que la exposición del metal al ciclo de inversión de IA ha ganado relevancia, por lo que "cualquier señal de desaceleración en este sector afecta las perspectivas de demanda".

Por su parte, el analista de mercado de Capitaria, Lucas Santillán, atribuyó la depreciación de la moneda nacional a las tensiones comerciales, luego que trascendiera que Estados Unidos prepara nuevos aranceles contra China, la Unión Europea y otras 14 economías. Además, de las tensiones entre EE.UU. e Irán.

En esa línea, el experto sostuvo que el tipo de cambio está superando la resistencia de los 1.061 y 1.033 pesos y que, de consolidarse, podría avanzar hasta el máximo reciente e incluso a los 1.060 registrados en 2022.