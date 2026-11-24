El dólar continúa fortaleciéndose frente al peso chileno, mientras el cobre mantiene una tendencia a la baja en los mercados internacionales.

La divisa estadounidense cerró en 1.032,90 pesos, su mayor nivel desde julio de 2022 —cuando anotó 1.046 pesos—, con un incremento de 16,54 pesos respecto de la jornada anterior, según datos de Bloomberg.

Uno de los principales factores detrás de esta alza es la mayor aversión al riesgo de los inversionistas, quienes están trasladando sus recursos hacia activos considerados más seguros, como el dólar y los bonos del Tesoro estadounidense.

"Esta aversión al riesgo lo que crea es que los inversionistas redireccionan sus fondos desde activos riesgosos a activos seguros, y uno de los activos seguros es el dólar o los bonos del Tesoro", explicó a Cooperativa Gustavo González, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica.

En paralelo, el cobre profundizó su retroceso en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzando los 5,46 dólares la libra y acumulando una tendencia descendente desde el pasado 9 de noviembre.

El director académico del Diplomado en Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Jorge Berríos, atribuyó este comportamiento principalmente al fortalecimiento de la moneda estadounidense y a las perspectivas económicas de China.

"Hay un dólar mucho más fuerte y hay expectativa de mayores tasas en Estados Unidos", señaló a Cooperativa el académico, quien agregó que la desaceleración china también ha incidido en el comportamiento del metal rojo, debido a una reducción de los pedidos industriales.

"Como lógicamente hay una cotización en dólares, su apreciación encarece el metal para los compradores que pagan lógicamente en otras monedas", explicó Berríos.