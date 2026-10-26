Dólar volvió a rozar los mil pesos tras la reelección de Lula en Brasil

La última semana de octubre comenzó con alta volatilidad en los mercados regionales tras confirmarse la victoria electoral de Lula da Silva en Brasil: la Bolsa de Sao Paulo sufrió un desplome del 17% que forzó la suspensión de operaciones por media hora, arrastrando a plazas internacionales e impactando directamente a empresas chilenas como Latam, además de provocar un retroceso de 1,31% en el Índice de Precios Selectivos de Acciones (IPSA) local.

En el mercado cambiario, el dólar escaló durante las primeras horas hasta los 998 pesos, ubicándose muy cerca de los cuatro dígitos, para luego moderar su cotización en torno a los 992 pesos.

La volatilidad del tipo de cambio y su posible presión sobre el costo de la vida fue abordada por el Grupo de Política Monetaria (GPM). La vocera de la entidad y economista, Andrea Tokman, explicó cómo operaría el mecanismo de transmisión de precios en el actual ciclo económico.

"El impacto del tipo de cambio sobre la inflación va a depender de cómo se traspasa a través de los costos y de los precios de los importados, y eso en gran parte depende de la posibilidad de traspasarlo a precio y, por lo tanto, de qué tan débil o no está la demanda. Hasta el momento, lo que estamos diciendo es que la actividad y, particularmente, la demanda agregada está débil y, por lo tanto, el traspaso puede ser más difícil en el corto plazo", expuso Tokman.

De cara a la Reunión de Política Monetaria (RPM) del Banco Central que concluye este martes, el panel de expertos del GPM recomendó mantener la tasa de interés en 4,5%.

Entre los argumentos considerados destacan la incertidumbre internacional, la persistencia de tasas de largo plazo elevadas en el mundo y un reciente incremento en los precios de los combustibles, factores que demandan cautela antes de retomar recortes en la tasa rectora.