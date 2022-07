El dólar sigue al alza y alcanzó los 1.026 pesos

Una nueva escalada histórica registró este martes el dólar en el inicio de la jornada, al marcar un máximo de 1.026 pesos chilenos alrededor de las 09:18 horas, esto luego de una nueva caída en el precio del cobre y el comunicado lanzado ayer por el Banco Central.

Con el correr de las horas, la divisa retrocedió un poco para cerrar este martes en 1.019 pesos, que igualmente represente otro piso histórico, de acuerdo con la Bolsa Electrónica de Chile.

El lunes, el instituto emisor sostuvo que, de ser necesario, utilizará las herramientas para asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, sin anunciar medidas concretas por ahora.

A juicio de José Raúl Godoy, jefe de análisis de XTB Latam, "este comunicado lo interpretamos más que nada como una señal por parte del Banco Central al mercado de que está justamente pendiente y está atento de lo que podría ocurrir y lo que se podría desencadenar en un escenario de mayor volatilidad".

"Pero no lo interpretamos bajo ninguna circunstancia como una intervención, porque la verdad es que no dice nada que nos haga pensar que va a actuar en el plazo cercano. Muy por el contrario: dicen que a pesar de la volatilidad de los mercados, se ha podido absorber los shocks de manera adecuada", reflexionó.

En este marco, según la Bolsa de Metales de Londres, el cobre, del que Chile es principal productor mundial, cayó a 3,3 dólares la libra esta jornada, un descenso de 3,31% con respecto al día anterior y su menor valor en más de un año y medio.

Precio del cobre BML, 12 de julio:

US$ 3,343 la libra (US$ 7.370,50 la tonelada)

Variación diaria: -3,31 %

Promedio 2022: US$ 4,372 la libra.