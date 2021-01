Tiene 220 millones de dólares en Bitcoins, pero se le olvidó su contraseña

La historia de Stefan Thomas parece increíble: Tiene una cuenta con 220 millones de dólares en Bitcoin (sobre 162 mil millones de pesos chilenos), pero olvidó la contraseña para acceder al dinero y perdió el único papel donde la había escrito.

Thomas, un programador alemán que vive en EE.UU., extravió hace años la única pista donde anotó cómo obtener las credenciales privadas, que mantenía en un disco duro llamado IronKey.

IronKey le daba 10 oportunidades de ingresar la clave correcta antes que el disco se bloquee y encripte los datos para siempre. Hasta ahora, el desesperado Stefan ya ha probado ocho combinaciones con las contraseñas que regularmente habría utilizado. Sólo le quedan dos intentos antes de perderlo todo.

"Me echaba en la cama a pensar. Después iba al computador con una nueva estrategia y no funcionaba, y me volvía a desesperar", contó al New York Times.

Su caso no es único. Según el mismo periódico, de la totalidad de 18,5 millones de Bitcoin en existencia, cerca de un 20% de estas criptomonedas está en billeteras perdidas o bloqueadas.