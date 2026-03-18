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Tópicos: Economía | Empresas | Aeronáuticas

Aerolíneas proyectan que la demanda global de vuelos se duplicará de aquí a 2050

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Aumentará a un ritmo anual de entre 2,9 y 3,3%, liderada por las rutas de África y Asia-Pacífico, y sus conexiones con Medio Oriente y Norteamérica.

Aerolíneas proyectan que la demanda global de vuelos se duplicará de aquí a 2050
 EFE

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo advirtió que el crecimiento proyectado para el sector exige mayor inversión en infraestructura y marcos regulatorios en los países en desarrollo.

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La demanda de vuelos será más del doble que la actual en 2050, hasta alcanzar los 21,9 billones de pasajeros-kilómetro en las previsiones más optimistas, anunció este martes la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Los pasajeros-kilómetro o RPK son las personas que volaron, multiplicadas por los kilómetros recorridos.

Incluso en las estimaciones de menor crecimiento, la IATA auguró 19,5 billones de pasajeros-kilómetro, frente a los 9 billones de pasajeros-kilómetro registrados en 2024.

La IATA hizo sus previsiones con tres escenarios diferentes donde varían el crecimiento económico a largo plazo, la población, las tendencias en los precios del combustible, la transición energética mundial y el desarrollo de la capacidad del transporte aéreo.

En el escenario de menor crecimiento, la organización prevé un aumento anual de la demanda de vuelos del 2,9 por ciento, frente a un 3,3 por ciento en el modelo más optimista.

"Madurez del mercado"

Aunque supone un menor crecimiento frente a periodos anteriores (un 6,1 por ciento entre 1972 y 1998 y un 4,5 por ciento entre 1998 y 2024), esta moderación no refleja un descenso de la demanda sino "madurez del mercado", ya que el número absoluto de pasajeros continúa creciendo, matizó la IATA.

El crecimiento anual no se dará igual en todas las regiones, con Asia-Pacífico (3,8 por ciento) y África (3,6 por ciento) a la cabeza y Europa (2,5 por ciento) y Norteamérica (2,8 por ciento) más rezagadas.

En concreto, los mercados que presentarán un crecimiento más rápido son las rutas dentro de África, dentro de Asia-Pacífico, entre esta región y África y Medio Oriente, y entre África y Norteamérica, lo que "pone de relieve la importancia de invertir en infraestructura de aviación y marcos reguladores en los países en desarrollo", subrayó la IATA.

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