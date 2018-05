Vuelo entre Singapur y EE.UU. será el más largo del mundo

En octubre, la aviación aérea tendrá un nuevo récord en lo que se refiere al viaje más largo del mundo. Singapore Airlines unirá la ciudad-estado con Nueva York sin escalas, según informó la empresa en un comunicado.

La ruta, que planea recorrer en 18 horas y 45 minutos los 16.700 kilómetros de distancia, dispondrá de vuelos diarios en un Airbus 350-900ULR. El debut será el 11 de octubre desde el aeropuerto de Changi con destino a Newark, Nueva York.

Hasta ahora, el vuelo más largo es el de Qatar Airways, que conecta desde marzo Doha con la ciudad neozelandesa de Auckland, un vuelo con una distancia de 14.200 kilómetros de distancia que completa en 17 horas y 15 minutos.

El A350-900 Ultra Long Range será configurado para llevar 161 pasajeros (67 en clase preferente y 94 en turista premium). Este aparato capaz de volar casi 18.000 kilómetros sin parar, es decir más de 20 horas.

The world’s longest flight on the world’s most awarded airline is back. Fly non-stop from Singapore to New York. pic.twitter.com/8S13aYq8tv