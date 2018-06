CPC: Ponce Lerou fue un imprudente y Bitrán un irresponsable

Lejos de acabar la polémica luego de que SQM anunciara que finalmente Julio Ponce Lerou no asumirá asesor de la empresa, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, criticó el actuar de la minera no metálica y al ex vicepresidnte de Corfo Eduardo Bitrán.

Swett, en conversación con Pulso, enfatizó que desde un comienzo dijeron que "como CPC esto no nos gustaba. Sabíamos que iba a traer muchas complejidades y problemas, pero también entendemos que las empresas son autónomas para elegir sus directores y sus asesores".

"Por lo tanto, lo que vimos aquí fue una imprudencia gigantesca, una imprudencia en la que perdieron todos", criticó el líder del empresariado.

Asimismo, "como lo menos que podemos decir de Julio Ponce es que fue tremendamente imprudente, también hay que decir que (Eduardo) Bitrán fue un irresponsable", apuntando a la gestión del ex vicepresidente de la Corfo.

En medio de la polémica, Bitrán explicó que en el marco del contrato entre Corfo y SQM por la extracción del litio en el Salar de Atacama se acordó la "inhabilidad expresa" para dicho cargo del ex yerno de Pinochet, sin embargo, aquello no se dejó por escrito.

En ese contexto, Swett instó a Bitrán a "decir, de una vez por todas, que hizo mal la pega", y subrayó que "tenemos que entender que en un Estado de Derecho lo que manda son las reglas y los contratos, y no lo qué el se imaginó o lo que negoció en el living de su casa versus lo que están firmando los abogados".