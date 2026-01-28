Enap duplicó sus utilidades en 2025: ganó 848 millones de dólares

La Empresa Nacional de Petróleo (Enap) ganó 848 millones de dólares de utilidades en 2025, un 108 por ciento más que en 2024, acumuando cinco años consecutivos con resultados positivos.

Según detalló este miércoles la estatal chilena, alcanzó un indicador ebitda (resultado bruto de explotación) consolidado a fecha del 31 de diciembre de 1.465 millones de dólares, un 37 por ciento más que el año anterior y el mayor conseguido en su historia.

Una mayor venta de producción propia valiosa y mejores márgenes internacionales de refinación explican los buenos resultados de 2025, apuntó la empresa, "impulsada por un cambio de mix de ventas y una optimización de costos logísticos y financieros".

"Logramos un incremento sostenido en nuestra capacidad productiva con foco en la excelencia operacional, en la gestión activa de costos y en la aceleración de nuevas fuentes de ingresos", afirmó el gerente general de la empresa, Julio Friedman.

"Llevamos cinco años consecutivos de utilidades y tenemos el menor nivel de deuda en más de una década. Todo esto es gracias a una estrategia de largo plazo y mucho esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de la empresa", subrayó el ejecutivo.

"Esto es reflejo de la combinación de una gestión eficiente; la ambición de mejorar nuestra operación, lo que nos ha permitido aumentar la producción de valiosos; y la adopción de buenas decisiones", agregó Friedman.

Creada en 1950, Enap juega un rol estratégico en materia de explotación, producción, refinamiento y comercialización de hidrocarburos, que aún ocupan un alto porcentaje de la matriz energética de nuestro país.