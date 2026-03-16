Esa es la Idea: El desafío de convertir la ciencia chilena en negocios globales

Esa es la Idea es el nuevo espacio de Cooperativa diseñado para explorar el sinuoso camino de la innovación y el emprendimiento, buscando rescatar tanto los casos de éxito como los aprendizajes tras los fracasos de las mentes inquietas. En su capítulo de estreno, la conductora Emilia Aguilar conversó con Wilson Pais, director de Hub APTA y ejecutivo de Microsoft Latinoamérica, sobre la necesidad de robustecer la institucionalidad chilena para que la investigación científica de vanguardia no se quede en las estanterías, sino que se transforme en soluciones tecnológicas para el mercado global.

Durante la entrevista, Pais destacó que el rol fundamental de Hub APTA es servir de puente entre la academia y el mundo de los negocios, potenciando el concepto de "Deep Tech" o innovación de base científica. Según el experto, en Chile existe una gran capacidad investigativa, pero falta replicar modelos internacionales donde las universidades impulsan activamente la creación de empresas. "Queremos que el trabajo de décadas de científicos no sea solo una publicación archivada, sino un producto de la mano de emprendedores", afirmó.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la "aversión al fracaso" que predomina en la cultura latinoamericana y, particularmente, en la chilena. Pais comparó esta realidad con la mentalidad anglosajona, donde el error se entiende como una etapa necesaria del aprendizaje. Citando la famosa perseverancia de Thomas Edison, el invitado instó a los innovadores locales a adoptar un pensamiento de portafolio: "No le vamos a achuntar a los tres que elijamos; hay que apostar a miles para tener éxito en algunas decenas", aseguró.

El ejecutivo también advirtió que muchos proyectos científicos de alto potencial fracasan por razones ajenas a la calidad de su investigación, centrándose en errores de gestión administrativa básica. "Muchos fallan porque falla su flujo de caja; saben manejar un laboratorio, pero no entienden un pacto de accionistas o una declaración de impuestos", explicó.

Finalmente, Wilson Pais destacó el éxito de convocatorias recientes como APTA Builder, que recibió más de 200 proyectos, y la iniciativa Women Power, enfocada en el liderazgo femenino en tecnología. El director invitó a los auditores a seguir estos programas a través de redes sociales, reafirmando el compromiso de su institución por capacitar y mentorizar a quienes buscan dar el salto desde el laboratorio al mercado.