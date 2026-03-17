Esa es la idea: La inteligencia artificial como motor de la productividad laboral

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Sebastián Espinosa, CEO de Skillnest, abordó la urgencia de integrar la inteligencia artificial en el emprendimiento y explicó que subirse a esta revolución tecnológica es vital para no quedar fuera del mercado laboral y mejorar la eficiencia.

Espinosa enfatizó que la IA debe verse como una herramienta para aumentar la productividad y no como una amenaza de reemplazo: "Nos permite hacer más con menos, especialmente cuando los recursos son escasos", explicó, destacando que el foco principal está en optimizar las tareas del día a día.

Para implementar esta tecnología, el líder de Skillnest sugirió identificar primero las labores rutinarias que consumen más tiempo, como redactar correos o informes. Agregó que, al automatizar estos procesos, los emprendedores pueden centrar sus esfuerzos en mover la aguja de sus negocios de forma estratégica.

El experto también comparó el momento actual con la llegada de internet y advirtió sobre la brecha entre nativos de la IA y quienes deben adoptarla: "El uso de la IA, para que sea eficiente y efectivo, tiene que ser súper práctico", señaló, instando a los emprendedores a centrarse en los procesos que realmente mueven la aguja.

Finalmente, Espinosa invitó a pymes y colegios a conocer las soluciones de formación que ofrece Skillnest a través de su plataforma web. La startup chilena, presente en siete países, busca democratizar el acceso a habilidades digitales para transformar la carrera laboral de miles de alumnos.