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Tópicos: Economía | Empresas

Inacap inauguró tercera versión de "Chile Emprende" con más de 400 actividades

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El vicerrector Nicolás Valdivieso dijo a Cooperativa que esta iniciativa busca fortalecer el ecosistema de emprendimiento a través de talleres y charlas abiertas a toda la comunidad, desde Arica a Punta Arenas.

Inacap inauguró tercera versión de
 Inacap

"Chile Emprende es un bien público para que todo el mundo lo pueda aprovechar", destacó el académico.

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Nicolás Valdivieso, vicerrector de Inacap Apoquindo, anunció en Cooperativa el inicio de "Chile Emprende 2026", evento organizado por la institución que contempla intervenciones en las 30 sedes del país.

La instancia, gratuita y abierta, reúne a referentes del sector público, privado y la academia para fomentar el desarrollo de negocios locales.

El vicerrector explicó a Esa es la Idea que la formación es clave para el éxito empresarial: "Inacap se caracteriza por ser una institución que se relaciona con las industrias", afirmó. Esto permite que las carreras y talleres se adecuen a las necesidades territoriales específicas de cada región chilena.

El programa incluye la participación de destacados emprendedores como Reinaldo Lippi. "Esta semana lo extracurricular estará rodeando el emprendimiento y la innovación", sostuvo Valdivieso, invitando a los interesados a revisar la cartelera completa disponible en el sitio web institucional para inscribirse.

Finalmente, la autoridad académica destacó la importancia de la formalización para alcanzar el crecimiento futuro. "Buscamos un impacto real; que las empresas pequeñas pasen a ser medianas", concluyó.

La semana culminará con charlas sobre tecnología y procesos digitales enfocados en la productividad de las pymes.

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