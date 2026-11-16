Analista internacional: Xi Jinping podría ganar más en cita con Trump y Putin

El profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile Gilberto Aranda estimó que Xi Jinping podría ser el principal beneficiado del encuentro con Donald Trump y Vladimir Putin, previsto para este jueves en Shenzhen, al margen de la cumbre APEC.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el analista sostuvo que los tres gobernantes pueden obtener réditos políticos, aunque advirtió que sus distintas prioridades podrían limitar los resultados de la cita.

"Quien me parece que podría ganar más por ser el anfitrión y proyectar esta imagen de pacificador y relaciones estables es Xi Jinping", señaló, aunque añadió que los movimientos de Trump y Putin también serán relevantes para el desenlace.

Según explicó, el mandatario estadounidense tiene interés en abordar la situación de Irán y la limitación de armas nucleares, mientras que el líder ruso busca instalar el tema de Ucrania. China, en cambio, tendría menos incentivos para aceptar restricciones a su desarrollo nuclear, debido a la distancia que mantiene respecto de los arsenales de las otras dos potencias.

Dudas sobre los acuerdos

Aranda también tomó distancia de las comparaciones con la Conferencia de Yalta, que reunió a los líderes aliados en 1945 y derivó en acuerdos específicos.

"Yo sé que hay mucha referencia a Yalta. Sin embargo, quiero notar que Yalta fue una opción donde se llegó a muchos acuerdos y resultados específicos, y no estoy muy seguro que los resultados brillen en este encuentro", planteó.

Sobre una eventual negociación nuclear, insistió: "Yo dudo que se alcancen resultados muy específicos, tal vez generales", aunque valoró que el asunto forme parte de la conversación.

El académico consideró que el diálogo entre Washington y Beijing puede beneficiar al conjunto de la comunidad internacional. En particular, expresó su expectativa de que el acercamiento contribuya a moderar la competencia por los recursos críticos de América Latina y permita a la región continuar su desarrollo mediante el comercio y la apertura al mundo.