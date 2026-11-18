El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró dispuesto a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su visita a Shenzhen para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El Kremlin también dejó abierta la posibilidad de una cita entre Vladímir Putin y Kim si este viaja a China.

Corea del Norte no integra la APEC, por lo que cualquier encuentro tendría lugar al margen de la cumbre. El Gobierno chino ha evitado confirmar una invitación o preparativos para recibir a Kim, cuya aparición más reciente en los medios estatales norcoreanos lo situó en un complejo turístico junto a la frontera con China.

La posibilidad de retomar las conversaciones entre Washington y Pionyang estuvo presente este miércoles en la reunión de Xi Jinping con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung. Según informó Seúl, Xi expresó su apoyo a los esfuerzos por reanudar el diálogo.

Qué buscaría Kim en una reunión con Trump

Trump y Kim se reunieron tres veces entre 2018 y 2019, la primera de ellas en la cumbre de Singapur. En 2025, el mandatario estadounidense intentó retomar el contacto durante la APEC en Corea del Sur, pero el encuentro no se concretó.

"Corea del Norte buscaría en una reunión con Estados Unidos el reconocimiento de su condición de Estado poseedor de armas nucleares y el alivio de las sanciones", dijo a EFE Joung Eun-lee, investigadora del Instituto para la Unificación Nacional de Corea.

Lee Ho-ryung, investigadora del Instituto Surcoreano de Análisis de Defensa, fue más escéptica sobre el alcance de una eventual cita. A su juicio, Trump no tiene "nada" que ofrecer a Kim.

La alianza con Rusia y la distancia con Seúl

En septiembre de 2025, Kim presenció junto a Xi y Putin el desfile militar de Beijing (Pekín). Un nuevo encuentro con el presidente ruso les permitiría exhibir su alianza en plena guerra de Ucrania. Según estimaciones surcoreanas, Pionyang ha enviado unos 15.000 soldados en apoyo de Rusia.

La presencia de Lee Jae Myung en Shenzhen también plantea la posibilidad de que los líderes de las dos Coreas coincidan en China. Sin embargo, Lee Ho-ryung considera ese encuentro aún menos probable que una conversación entre Trump y Kim. El presidente surcoreano mantiene abierta su oferta de diálogo, que Pionyang rechaza al considerar a las dos Coreas como "Estados hostiles".