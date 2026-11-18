Venezuela y Estados Unidos reanudaron este miércoles la cooperación técnico-militar que el entonces presidente Hugo Chávez había interrumpido en 2005, según anunció la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

Rodríguez recibió a Hegseth en el palacio de Miraflores, en Caracas, en la primera visita oficial del jefe del Pentágono a Venezuela desde la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), las delegaciones revisaron su agenda de trabajo en materia de seguridad regional. En la reunión participaron el ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López, y el encargado de negocios estadounidense en Caracas, John Barrett.

Los contactos militares tras la captura de Maduro

El 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, estarían entre los responsables de coordinar la transición en Venezuela.

En febrero, Rodríguez recibió al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, con quien acordó combatir el narcotráfico y el terrorismo en la región. Donovan regresó a Venezuela en mayo y, en junio, visitó el país el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Dan Caine.

En octubre de 2025, cuando Maduro aún estaba en el poder, su Gobierno había exigido a Hegseth que abandonara lo que calificó como una postura "guerrerista". Caracas denunció entonces una "incursión ilegal de aeronaves de combate" estadounidenses a 75 kilómetros de sus costas, en medio de un despliegue naval que Washington justificaba como parte de su lucha contra el narcotráfico.