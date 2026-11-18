El ministro de Agricultura, Jaime Campos, descartó este miércoles ofrecer disculpas por sus declaraciones sobre una eventual baja en el precio de la fruta en el mercado interno, producto de las lluvias que afectaron a los huertos.

La controversia surgió luego de que el secretario de Estado señalara en una entrevista en Radio Infinita, en medio del paro camionero, que, a consecuencia de las inclemencias climáticas, los chilenos "este año vamos a comer fruta como locos y a precios baratos", debido a la diferencia entre los valores internos y de exportación.

Sus palabras motivaron que, ante reclamos durante la tramitación del Presupuesto 2027, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ofreciera ayer "disculpas a nombre del Gobierno" a los exportadores.

A esto se sumaron las declaraciones de la diputada Macarena Santelices, exmilitante republicana y actualmente cercana a la UDI, quien, en La Tercera, sostuvo que existen ministros que han sido "un cero a la izquierda" y llamó al Presidente José Antonio Kast a considerar las advertencias que ha formulado el Congreso sobre el desempeño de algunas carteras, entre ellas Agricultura.

Sin embargo, desde China, donde integra la comitiva del Mandatario en la gira por Asia, Campos defendió que sus dichos responden a las condiciones del mercado agrícola.

"¿En qué he faltado a la verdad y a quién le he faltado el respeto? A nadie. De manera que yo, en lo personal, no tengo de qué excusarme ni disculparme", dijo el militante histórico del Partido Radical.

El titular de Agricultura arguyó que, "en materia agrícola, opera la ley de oferta y la demanda, y cuando hay un exceso de oferta, bajan los precios".

Asimismo, advirtió que, si las condiciones climáticas provocan una mayor disponibilidad de fruta en el mercado nacional, "va a ser lamentable para el sector exportador" y "el primero que lo va a lamentar es este ministro de Agricultura".

Consultado por las críticas de Santelices, Campos respondió escuetamente: "No conozco a la diputada ni conozco sus declaraciones".

Una nueva polémica

No es la primera vez que el ministro se niega a dar pie atrás frente a sus declaraciones: en julio pasado, cuestionó los argumentos de Estados Unidos para elevar los aranceles a productos chilenos, calificando de "chiva que inventó" las acusaciones sobre trabajo forzado.

Sus dichos generaron preocupación ante las advertencias del embajador estadounidense sobre el riesgo de que la negociación comercial se cayera y, frente a ello, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, debió precisar que "Cancillería negocia esto".

Pese a las señales diplomáticas, Campos insistió en que "no me puedo quedar callado" cuando se acusaba a los agricultores chilenos.

La semana pasada, en tanto, el titular de Agricultura volvió a tensionar las relaciones del Gobierno con los camioneros al calificar de "deplorable" el paro del sector. Sus declaraciones fueron cuestionadas incluso por diputados oficialistas. Sin embargo, dos días después volvió a la carga y acusó que los transportistas recibían "un tratamiento especial".