Economistas discrepan sobre megarreforma: de receta para recesión a impulsos importantes

Economistas debatieron este jueves, en El Primer Café, sobre las conclusiones del reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) acerca del controvertido proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, impulsado por el Presidente José Antonio Kast.

El documento advierte que, aun considerando el efecto del crecimiento, la megarreforma generaría un déficit fiscal persistente hasta el año 2031, identificando al menos nueve riesgos directos para las finanzas públicas.

Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21, se declaró "sumamente preocupado" por la sostenibilidad financiera de la propuesta, que se votará hoy -en general- en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

"Si este proyecto de ley se aprueba, el país enfrenta una situación de tasas de interés crecientes en el exterior, una pérdida de confianza de los inversores sobre la capacidad de Chile de poder diseñar una política fiscal que sea sostenible en el tiempo y eso es la receta para una recesión", alertó el economista.

El exfuncionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que Chile tiene "un déficit subyacente que fue efectivo el año pasado de 2,8 puntos porcentuales del PIB y 3,5 si uno lo toma como balance estructural. Lo que dice el informe de la CFA es que el déficit va a crecer producto de las propuestas que está haciendo el Gobierno. Entonces, tenemos un Gobierno que decía que la economía estaba en crisis, que había que equilibrar las cuentas fiscales y todo lo demás, que lo único que hace es añadirle al déficit".

"Esto tiene consecuencias sobre el costo de financiamiento, va a tener consecuencias sobre las tasas de interés, va a haber mucho más cuidado de parte de los inversionistas extranjeros, porque la estabilidad económica de Chile va a estar en juego. Esto no significa que hoy día la economía chilena esté en recesión, pero las presiones recesivas se van a ir creando a lo largo del tiempo y eso es sumamente preocupante y eso sería producto de un error de política económica, no de un shock externo", enfatizó.

"Un poco aventurado"

Desde una perspectiva distinta, Álvaro García-Marín, decano de Economía de la Universidad de los Andes, dijo que "pensar que esto puede llevar a una recesión es un poco aventurado", aunque reconoció la fragilidad del escenario actual: "El informe lo que toma un escenario central, hay algunos riesgos y eso todos los economistas lo entendemos".

"Efectivamente estamos en una situación que es frágil económicamente y hay que ser cuidadosos con eso, pero también el proyecto viene con otros impulsos que son importantes", resaltó el economista, que puso el foco en la reducción de la permisología y los incentivos a las empresas.

"Dar un crédito al stock de empleo, como lo está haciendo el proyecto, es básicamente entregarles liquidez a las empresas y es similar a lo que sería una reducción adicional del impuesto corporativo", relevó García-Marín.

"Hacer algo distinto"

Por su parte, Julio Pertuzé, profesor de la Universidad Católica, coincidió en que la palabra recesión es "fuerte", pero validó las alertas del CFA sobre la recaudación, argumentando que "sistemáticamente todos los proyectos de ley terminan siendo más optimistas en cuál puede llegar a ser el efecto en el crecimiento y terminan equivocándose en la recaudación final".

Sin embargo, el exsubsecretario de Economía defendió la necesidad de "hacer algo distinto: la economía chilena está absolutamente ralentizada. Tenemos que hacer algunas cosas; tenemos que estar cambiando".

"Por ejemplo, el tema tributario, el año 2000 nosotros teníamos una tasa de impuesto corporativo de un 15%, ahora tenemos un 27%. La OCDE tiene un 32% y ha ido bajando un 24%. Había un consenso en la última elección presidencial de que esto teníamos que bajarlo y el proyecto de ley se hace cargo de eso", apuntó Pertuzé.

"Sobre si es que los mecanismos se pueden ir perfeccionando, yo creo que sí, y para eso está todo el proceso legislativo. Me da la impresión de que Hacienda se está abriendo a hacer algunas modificaciones también a la luz de lo que salió del informe del Consejo Fiscal Autónomo, pero no nos perdamos del foco principal: tenemos que volver a crecer y necesitamos volver a invertir", sentenció.

"Poco plausible que la invariabilidad genere tanto crecimiento"

Finalmente, Rodrigo Wagner, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, valoró el nivel técnico de la discusión en la Comisión de Hacienda, que calificó como "positivo" y de "calidad buena", pero puso un manto de duda sobre las proyecciones de crecimiento inmediato del Gobierno, que "son muy grandes".

"La previsión de que el próximo año crecería un punto más por medidas esencialmente transitorias y apuros de algunas inversiones y de permisos puede que no sea así, porque los proyectos en Chile demoran más", explicó el ex coordinador macroeconómico de Hacienda.

Wagner también cuestionó uno de los pilares del proyecto: "Parece poco plausible que la invariabilidad tributaria genere tanto crecimiento (...) Me parece muy extraño que el efecto que se reporta sea tan grande comparado con otras medidas".