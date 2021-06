Senado aprobó proyecto que obligará a bancos a informar al SII los saldos superiores a 1.500 UF

La Sala del Senado aprobó en general este miércoles un proyecto de ley que busca reducir la evasión y que modifica el Código Tributario, obligando a bancos y otras instituciones financieras a entregar al Servicio de Impuestos Internos (SII) información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras superiores a 1.500 Unidades de Fomento (UF).

La moción, que fue presentada por los senadores de oposición Carlos Montes (PS), Jorge Pizarro (DC) y Ricardo Lagos Weber (PPD), obtuvo 28 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones.

"Este es un proyecto bastante básico para enfrentar la evasión", destacó Montes, quien, ante las aprehensiones de los congresistas oficialistas que votaron en contra o se abstuvieron, defendió que la iniciativa no pone en riesgo el secreto bancario.

"La información que se entrega es información global sobre montos y abonos, pero no sobre movimientos. No es información detallada, sino que información mínima que el SII necesita para poder proteger la recaudación fiscal. El proyecto, entonces, no es incompatible con la privacidad. No la ataca, no la vulnera, sino que es equilibrado en cuanto a otorgar herramientas a la administración para hacer cumplir la ley y extender a esta información los deberes de reserva y resguardo en el manejo de los datos que deben tener los órganos públicos", recalcó el senador socialista.

La Sala fijó el próximo 8 de julio como plazo para presentar indicaciones.

APROBADO✅| En general el proyecto de ley que modifica el Código Tributario obligando a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al SII.



Se establece el día 8 de julio como plazo para indicaciones. pic.twitter.com/FjzXdsFuXk — Senado Chile (@Senado_Chile) June 23, 2021

¿QUÉ DICE EL PROYECTO?

La propuesta aprobada este miércoles precisa que la obligación de los bancos y otras instituciones financieras de entregar al SII la información deberá ser cumplida una vez al año, respecto de los saldos y abonos mensuales correspondientes al año calendario inmediatamente anterior, en la medida que éstos registren un movimiento diario, semanal o mensual, igual o superior a 1.500 UF (unos 44 millones de pesos, aproximadamente), sin atender para estos efectos al número de titulares a que pertenezcan o la naturaleza jurídica de dichos titulares.

Por abono se entenderá la totalidad de transferencias, pagos o cualquier otra cantidad que implique un aumento del saldo diario, semanal o mensual de la cuenta, independientemente de quién lo haya efectuado. Por saldo, en tanto, se entenderá el valor o situación final de la cuenta a un momento determinado, una vez efectuados los cargos y abonos con la periodicidad antes indicada.

Estarán obligadas a reportar aquellas instituciones financieras como bancos u otras sujetas a la fiscalización y supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y por el Ministerio de Economía, y se entenderá por cuentas financieras las cuentas corrientes, de depósito, de custodia, contratos de seguro con o sin valor de rescate y los contratos de anualidades.

El texto de la iniciativa señala que el proyecto "no busca modificar los derechos que genera el secreto bancario ni acceder con esta información, en caso alguno, al detalle de los movimientos de las cuentas financieras, ni menos al destino de dichos recursos. Simplemente, se obtendrá información numérica respecto de saldos y sumas de abonos que permitan detectar movimientos de dinero que ameriten iniciar una fiscalización por parte de la administración tributaria".

Añade que esta medida no impondrá al SII nuevas facultades ni derechos, ya que la información deberá ser entregada por los bancos e instituciones financieras al servicio.