Cobre al alza refuerza proyecciones económicas favorables para el inicio de Kast

El cobre mantiene su tendencia al alza de los últimos meses y la semana pasada alcanzó un nuevo máximo histórico -de 6,28 dólares-, en la Bolsa de Metales de Londres; datos que refuerzan el escenario económico positivo que se proyecta para el inicio del Gobierno de José Antonio Kast.

En lo que va de 2026, el metal rojo ha superado en varias ocasiones su precio máximo en el mercado internacional: el cierre de 6,28 dólares ocurrió el jueves 29 de enero, mientras que esta jornada se situó en 6,03 dólares por libra (aproximadamente 450 gramos).

Proyecciones al alza y factores de mercado

El alza sostenida en los mercados internacionales impulsó una actualización de las proyecciones de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco): subió el precio promedio en 40 centavos para este 2026, hasta 4,95 dólares por libra; mientras que para 2027 elevó la proyección a 5 dólares.

Según explicó la vicepresidenta subrogante del organismo, Claudia Rodríguez, la escalada de los precios del principal producto de exportación de Chile "obedece principalmente a una baja en la producción (internacional) y a que los inventarios se han trasladado desde donde la demanda es alta, llámese China y Europa, hacia Estados Unidos".

Rodríguez también destacó la posición estratégica de nuestro país: "Chile sigue manteniéndose como el principal productor de cobre del mundo, con un 24 por ciento del mercado a nivel mundial".

El gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda, enfatizó que "estos atractivos precios del cobre reflejan una demanda que está creciendo con mucha fuerza, mientras que la oferta no está siendo capaz de responder en la misma magnitud. Esta tendencia favorable en los precios del cobre nos hace pensar que la mejor opción para Chile es avanzar con decisión en la ejecución de los proyectos de inversión que están en carpeta".

"En todo caso, estos escenarios de precios altos deben ser abordados con prudencia y visión de largo plazo, considerando el carácter altamente cíclico de los valores de los commodities, y que también las empresas mineras enfrentan importantes alzas de costos", reparó Urenda.

El cobre en las finanzas estatales

La ministra de Minería, Aurora Williams, calificó el momento actual como un periodo de "mucha bonanza" y reveló cifras ambiciosas para la próxima década: "Tenemos la mayor cartera de inversiones para los próximos 10 años, 104 mil millones de dólares, informados también por la Comisión Chilena del Cobre. (Así que) hay expectativas muy favorables".

Este escenario representa un alivio financiero directo para el Estado. Se estima que por cada centavo de dólar que aumenta el precio promedio anual del cobre, Chile recibe entre 27 y 35 millones de dólares adicionales en recaudación fiscal.

Transición en Hacienda

Esta noticia económica se suma como telón de fondo de la reunión bilateral programada para este miércoles entre el actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y Jorge Quiroz, quien encabezará la cartera durante el próximo Gobierno.

Mientras que el alto precio del cobre sugiere un empuje económico para la administración de José Antonio Kast, el pasado Informe de Finanzas Públicas entregado por el Gobierno de Gabriel Boric, que revela un déficit fiscal del 2,8% del PIB reportado, ha llevado a Quiróz ha mantener el diagnóstico de "emergencia económica".