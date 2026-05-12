Cobre alcanza nuevo máximo histórico y cierra en 6,29 dólares la libra

El precio del cobre alcanzó este martes un nuevo máximo histórico tras cerrar sus transacciones en la Bolsa de Metales de Londres en 6,29 dólares la libra, según el último reporte de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

La cifra supera el registro del pasado 29 de enero, cuando el metal rojo llegó a 6,28 dólares la libra, consolidando así un nuevo techo para el principal producto de exportación de Chile.

El hito se produce en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, con el conflicto en Medio Oriente como uno de los principales factores que presiona los mercados globales.

En ese escenario, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió sobre la situación de la economía chilena, pese al alto valor del cobre. Señaló que "hoy tenemos cobre sobre los 6 dólares la libra y aun así la economía está cayendo", agregando que si ese es el desempeño del país en este contexto, "Houston, tenemos un problema".

El nuevo récord del metal rojo abre interrogantes sobre el impacto que tendrá en las proyecciones económicas y fiscales, en medio de un escenario externo que sigue mostrando alta volatilidad.