El cobre alcanzó su mayor precio desde enero

El precio del cobre cerró esta jornada con una alza por quinta semana consecutiva, según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), lo que se tradujo en el precio más alto desde enero.

El metal rojo se cotizó en 2,64 dólares la libra, lo cual es influido por la reactivación económica de los países asiáticos y los estímulos financieros por parte de las principales potencias del mundo.

Precio del cobre BML, 19 de junio:

US$ 2,647 la libra (US$ 5.835,50 la tonelada)

Variación diaria: 0,63%

Promedio 2020: US$ 2,483 la libra