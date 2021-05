El precio internacional del cobre marcó este lunes un nuevo máximo histórico, superando el valor récord al que llegó el viernes, cuando superó la barrera de los 4,7 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Durante esta jornada, la cotización del principal producto de exportación de Chile se elevó un 3,51 por ciento, y llegó a 4 dólares con 865 centavos.

En lo que va de este año, el precio del metal rojo promedia casi 4 dólares: 3,987 la libra, destacó la Comisión Chilena del Cobre.

Precio del cobre BML, 10 de mayo:

US$ 4,865 la libra (US$ 10.724,50 la tonelada)

Variación diaria: 3,51%

Promedio 2021: US$ 3,987 la libra