Fusión de BHP y Anglo American se descartó de manera definitiva

El gigante minero australiano BHP anunció este lunes que renunció definitivamente a una posible fusión con la británica Anglo American, tras varias rondas de conversaciones preliminares -conocidas durante el primer semestre de 2024- que no se llegaron a cristalizar en una oferta formal.

En un comunicado remitido al mercado, la compañía con sede en Melbourne confirmó que "ya no está considerando una fusión de las dos empresas", pese a que mantenía desde hace meses el interés de integrar los activos de Anglo American, uno de los principales productores mundiales de platino, diamantes y cobre.

BHP dijo que la operación habría tenido "un fuerte encaje estratégico" y creado "un valor significativo para todos los grupos de interés", pero, desahuciada ya, pondrá otra vez el foco en el desarrollo orgánico de su propia cartera de proyectos.

La minera australiana dijo que su estrategia independiente ofrece un potencial "altamente convincente" en el mediano y largo plazo.

Tras el fracaso de las conversaciones, BHP no puede retomar una propuesta similar, salvo que se produzcan circunstancias excepcionales, como que el consejo de Anglo American acepte reabrir la puerta a una oferta, o que un tercero presente una intención firme de compra o que las autoridades británicas de supervisión determinen un cambio sustancial en la situación.

La retirada de BHP se produce en un contexto de creciente competencia en el sector minero global por el control de activos clave ligados a la transición energética, especialmente cobre y otros metales críticos.