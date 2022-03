La guerra llevó al cobre a su mayor valor de la historia

El precio del cobre logró este lunes su máximo histórico, luego de transarse a cuatro dólares con 86 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Según indicaron desde Cochilco, el valor tuvo un alza del 2,5 por ciento durante la última jornada.

Esta alza en la cotización del metal rojo y principal exportación de Chile se explica por una serie de factores, liderados por la guerra originada tras la invasión rusa a Ucrania.

Precio del cobre BML, 7 de marzo:

US$ 4,867 la libra (US$ 10.730,0 la tonelada)

Variación diaria: 2,52%

Promedio 2022: US$ 4,498 la libra.