Descartan subidas bruscas del gas natural en Chile por culpa de la guerra

En el marco del conflicto en Medio Oriente y la reacción observada en los mercados energéticos internacionales, la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) aseguró que el sistema chileno de abastecimiento tiene "condiciones estructurales" que le permiten enfrentar escenarios de incertidumbre externa.

El gremio explicó que el sistema nacional combina importaciones por medio de los gasoductos binacionales con Argentina -que representan el 60% del total importado- y con barcos cargueros de gas natural licuado (GNL) provenientes de distintos países, que llegan a terminales de regasificación en la zona norte (Mejillones) y central (Quintero).

"Este origen dual del aprovisionamiento chileno de gas otorga flexibilidad operativa ante un escenario de alta volatilidad", afirmó Carlos Cortés, presidente ejecutivo de AGN.

El dirigente explicó que, si bien la evolución futura de los precios internacionales dependerá del desarrollo de la guerra en Medio Oriente y del comportamiento de los mercados globales, el abastecimiento nacional del GNL se sustenta mayoritariamente en contratos de mediano y largo plazo, la mayoría de ellos vinculados al indicador Henry Hub de EE.UU.

Cortés señaló que dicha estructura contribuye a moderar de manera significativa el impacto directo de las fluctuaciones del mercado spot internacional respecto a los precios en Chile.

"A diferencia de otros mercados altamente expuestos al precio spot, Chile cuenta con contratos de mediano y largo plazo y con una matriz de orígenes diversificada, lo que mitiga la exposición chilena a movimientos bruscos de corto plazo", aseguró.

Inventario asegura el corto plazo

AGN indicó que los altos niveles de inventarios de gas natural almacenado en Chile y los arribos ya programados permiten "enfrentar el corto plazo en condiciones normales de abastecimiento" para los distintos segmentos de demanda.

"Chile no es ajeno a la dinámica internacional. Sin embargo, la integración regional, la diversificación de fuentes y los contratos de mediano y largo plazo nos permiten enfrentar escenarios externos complejos con mayor resiliencia", concluyó el líder del gremio.