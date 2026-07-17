Alcalde de Talagante advierte uso de la fuerza pública ante vecinos que se niegan a evacuar

El alcalde de Talagante, Sebastián Rosas, advirtió que hará "uso de la fuerza pública" para evacuar a los residentes que se niegan a abandonar el sector del campamento Ribera del Río Mapocho ante la crecida del caudal por las intensas lluvias.

De las más de 1.600 personas que habitan el asentamiento, cerca de 400 personas se mantienen en el lugar debido al temor de sufrir robos y saqueos de sus pertenencias si dejan sus viviendas solas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta SAE para evacuar el sector, por lo que personal municipal, con apoyo policial, militar y de Bomberos, realizan un llamado puerta a puerta para retirar a la población del área de riesgo.

"Acabo de tirar una alarma comunal con alarmas comunitarias, con inteligencia geo-satelital, georreferencial. Estamos pidiendo que la gente ya evacue. Por orden mía, que la gente salga del río Mapocho, de toda su ribera. Hay un aumento del caudal importante y un peligro inminente", informó el alcalde Rosas.

"No quiero que nadie fallezca y, por lo mismo, espero que salgan. Ahora voy a comunicarme con Carabineros, con la PDI, con el Ejército y, en caso de encontrar algún niño o algún adulto mayor, voy a hacer el uso de la fuerza pública", enfatizó la autoridad.

El jefe comunal explicó que ya se han "evacuado cerca de 1.600 (residentes), pero deben quedar cerca de 400 a 500 personas en el campamento, así que por lo mismo es importante que la gente salga de inmediato, que tome conciencia de lo que está pasando. Hay un riesgo importante por parte del río Mapocho".

Albergues al límite

La logística de emergencia ha dispuesto tres recintos para recibir a los evacuados, aunque la capacidad comienza a ser una preocupación. La Escuela Manuel Rodríguez ya se encuentra al máximo de su capacidad, mientras que la Escuela Grecia y el Liceo Bicentenario debieron aumentar sus cupos a 110 personas cada uno.

Desde el municipio de Talagante advirtieron que sus recursos se están agotando y que no han recibido apoyo por parte de otra municipalidad cercana para enfrentar la crisis.

Monitoreo del Gobierno y despliegue militar

Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que equipos de la Delegación Presidencial Provincial y del Ministerio del Interior se encuentran en terreno supervisando el puerta a puerta que se realiza en el lugar.

"Esperemos que no haya afectación, pero hay que estar preparados. Contamos también con presencia de las Fuerzas Armadas, carros de combate para poder movilizar a personas y, por supuesto, también fortalecer el perímetro de seguridad", precisó.