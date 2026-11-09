Comienza la discusión del Presupuesto 2027 en la Cámara Baja

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 entró en una fase crucial esta semana con el inicio de la tramitación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de su paso por la comisión especial mixta, de la que fue despachado con algunos puntos críticos en materia de educación y ciencias.

Uno de los principales reveses para el Ejecutivo fue el rechazo del presupuesto de Educación, que contempla 17,3 billones de pesos para el próximo año. No obstante, desde el oficialismo, defienden el equilibrio fiscal propuesto del Gobierno, apuntando a que ya contempla incrementos sustanciales en el gasto social, la reactivación y la seguridad ciudadana.

El senador Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli, sostuvo que "se aprobaron prácticamente todas las partidas, quedaron algunos temas pendientes en educación. Se trabajó bien en la mixta, se sacó adelante bastante bien. Yo espero que en la Cámara de Diputados no se pretenda tomar de rehén el Presupuesto de la Nación para resolver asuntos de carácter político".

En una línea similar, la diputada Chiara Barchiesi (Republicanos) aseguró que "esta propuesta de crecimiento es responsable y pone acento en la reactivación económica, el crecimiento y el empleo. Este presupuesto combina responsabilidad fiscal con prioridades claras: reactivar la economía, generar oportunidades de empleo, apoyar a las familias, fortalecer las pensiones y avanzar en vivienda, transporte y protección social".

Oposición pide reforzar partida de seguridad

No obstante, la oposición planteó la necesidad de reforzar las partidas destinadas a incrementar recursos para la persecución del crimen organizado, en materia de seguridad.

"Tiene varios ítems complejos, sobre todo educación, trabajo, obras públicas; pero particularmente queremos hacer un énfasis en seguridad. Si el Gobierno quiere entregar una señal concreta en orden a mejorar la persecución criminal de las bandas de crimen organizado y no generar impunidad, debe reponer los recursos debidos en el Presupuesto 2027 para el Ministerio Público", aseveró el diputado Raúl Leiva (PS).

Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FREVS) espera que "el Gobierno llegue en la Cámara de Diputados a un buen entendimiento en el presupuesto, particularmente en las partidas de salud y de educación, que son tan sensibles, que es el corazón de los derechos sociales".

Este lunes, vence el plazo para ingresar indicaciones al proyecto para ser revisadas. Se estima que los parlamentarios deberán analizar alrededor de 4.000 indicaciones.

El calendario legislativo fijó el debate para esta semana, desde esta jornada hasta el jueves; de ser despachada, su segundo trámite en el Senado sería a partir del 17 de noviembre, teniendo como plazo final para su aprobación el próximo 29 del mismo mes.