Después de una compleja sesión, la Cámara aprobó en general el Presupuesto 2023

Sin votos en contra, aunque con algunas abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el Presupuesto 2023 planteado por el Gobierno, dando pie a la discusión en particular a partir de mañana martes, que contará con cerca de 700 indicaciones.

Tras casi cuatro horas y media de sesión, el proyecto avanzó en su tramitación con 128 votos a favor y cinco abstenciones, lo que fue valorado por la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, quien sostuvo que hasta ahora se ha dado un buen trabajo entre el Ejecutivo y el Congreso, "y confío en que la conversación seguirá siendo bastante constructiva".

"Mañana iniciamos una revisión de los presupuestos de cada Ministerio, y será una buena instancia para explicar los puntos que se han levantado por parte de los parlamentarios", destacó.

El trabajo de hoy "va a ser seguido de la votación en particular durante los próximos dos días, así que vamos paso a paso avanzando en lo que es la aprobación de este proyecto de Presupuesto, que tiene la importancia de ser el primer Presupuesto del Gobierno del Presidente Gabriel Boric", complementó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

La sesión de Sala de mañana comenzará a las 15:00 horas y está previsto que se extienda hasta las 21:00 horas, reanudándose el miércoles a las 10:00 horas y prolongándose nuevamente hasta las 21:00 horas.

De ser necesario, los diputados retomarán la discusión el jueves para despachar la iniciativa al Senado.

Debido a esta discusión, la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja retomará el martes 22 de noviembre el análisis de la reforma previsional, informó el presidente de la instancia, el diputado Alberto Undurraga (DC).

"Vamos a continuar con la discusión y tramitación de la reforma de pensiones la próxima semana, porque está reservada completa para la aprobación del Presupuesto de la Nación. Así que el próximo martes esperamos seguir con la exposición del Gobierno, para después tener a los distintos invitados e invitadas que puedan opinar respecto de la reforma de pensiones", explicó el timonel falangista.

ALTERCADO POR PRESUPUESTO DE DD.HH.

Durante el debate, se produjo un altercado después de que en su intervención, el diputado republicano Cristián Araya reclamó por los recursos destinados para el Instituto de Derechos Humanos, el Museo de la Memoria -"memoria para algunos", criticó-, así como a la búsqueda de detenidos desaparecidos, contrastando aquello con la eventual inyección a Carabineros y las Fuerzas Armadas.

El parlamentario fustigó que se destinen "900 millones de pesos para una supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos, 3 mil millones de pesos para la transversalización del género en educación, etcétera. Harta plata para los camaradas, compañeros, socios, correligionarios, adeptos, afiliados, primos, tíos, sobrinos y pololas, para los amigues. Para eso abundan los millones, pero para los temas importantes, para la seguridad de los chilenos, no hay recursos".

Desde la mesa, el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL), solicitó al diputado "y a todos los miembros de esta Sala que por favor nos tratemos con respeto, sobre todo en asuntos tan sensibles de nuestra historia".

La situación indignó a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro (PC), quien se levantó de su escaño y cruzó la Sala para increpar a Araya, obligando a suspender la sesión momentáneamente.

En un punto de prensa posterior, defendió que "cuando se habla de 'supuesta búsqueda', ¿es que son 'supuestos desaparecidos'? Ese límite es muy peligroso. Fue una reacción de un número importante de diputados y diputadas, porque hay límites éticos que si los permitimos, no sé cuál es el próximo paso".

"No vamos a permitir que vuelvan a hablar de presuntos desaparecidos, y no sólo Araya, varios de ellos que nos miran y se ríen. Si alguien cree que nos extraña de ellos, nada. Lo que no podemos permitir es que se normalice", enfatizó la expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Mirosevic puso todos los antecedentes de lo ocurrido a disposición de la Comisión de Ética, y lamentó "estos hechos que vuelven nuevamente a empañar al Congreso. Como presidente de la Cámara lo he dicho -e insistiré aunque me quede solo-: necesitamos respeto y revivir la convivencia democrática entre los distintos sectores políticos del país. Nadie tiene derecho a insultar a otro por sus ideas o la razón que sea, ni mucho menos en la Sala".

"Enviaré todos los antecedentes de todos los involucrados, porque en esto tengo que ser ecuánime, pero además de eso, quiero insistir en un trabajo que ya estamos haciendo respecto de modificar el reglamento. Necesitamos sancionar de manera más dura a aquellos que tienen este tipo de incidentes dentro del hemiciclo", añadió.

De todas maneras, la exrepublicana Gloria Naveillán (Ind-PDG) criticó la presunta falta de expertise de Mirosevic, y advirtió que si se repite un incidente como la reacción de Pizarro sin intervención de la testera, "no me va a quedar más que presentar una censura en su contra".