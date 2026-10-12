Educación superior: Cruch respaldó freno a recortes de aportes basales en el Presupuesto

La Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto rechazó la partida de educación superior presentada por el Ejecutivo, abriendo una nueva fase de negociaciones en el Congreso luego de que se confirmaran mermas en los recursos destinados a las universidades y cuestionamientos al Crédito con Aval del Estado (CAE).

El ajuste se enmarca en la revisión de 590 iniciativas por parte de la Dirección de Presupuestos, donde 220 registraron rebajas. En ese escenario, el Gobierno defendió la necesidad de ordenar las arcas fiscales sin suprimir beneficios, pero cuestionó los costos asociados al CAE debido a los niveles de deuda no recuperada.

Frente al revés gubernamental en la sede legislativa, el vicepresidente del Consejo de Rectoras y Rectores (Cruch) y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, dijo que ven "el rechazo del presupuesto en educación superior (...) como una oportunidad para abrir un espacio de diálogo, tanto con el Gobierno como con los parlamentarios, en orden a corregir una decisión que nos parece mala no solo para las universidades, sino también para el país".

La directiva universitaria calificó la votación como "una oportunidad para abrir un espacio de diálogo" y revertir el ajuste fiscal. (FOTO: ATON)

"Los recortes que se incluyeron en la propuesta original de presupuesto y que reducen los aportes basales de las universidades en más de 36 mil millones de pesos, comprometen los planes de desarrollo institucionales", advirtió la autoridad universitaria.

El representante de las universidades públicas y tradicionales remarcó que "esos recortes no deben ser vistos aisladamente. Hacemos un llamado a las autoridades para buscar alternativas que permitan restituir estos aportes y con ello evitar comprometer aún más las condiciones del sistema de educación superior".

Recorte del 10% en el presupuesto de Cultura

En tanto, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio enfrenta una de las reducciones más notorias en la discusión presupuestaria, con fondos asignados por al menos 440 mil millones de pesos, lo que representa una caída de 10,1% respecto a su base comparativa anual.

La disminución de recursos, concentrada prioritariamente en inversión cultural y obras patrimoniales, desató cuestionamientos cruzados entre parlamentarios oficialistas y de oposición respecto al destino de los fondos públicos.

El ajuste fiscal golpea con fuerza los programas de inversión patrimonial y desarrollo de audiencias. (FOTO: ATON)

"Golpea de manera fuerte principalmente el Fondo de Fomento del Libro. Si nosotros estamos avanzando en poder generar mejor audiencia lectora, no se explica que venga tan rebajado. Lo mismo en materia de infraestructura cultural", arremetió el senador socialista Alfonso de Urresti.

El legislador afirmó que desde su sector darán "la pelea para revertir esas situaciones", dado que están "viendo con brutalidad que el GAM está paralizado, lo mismo el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia. Son infraestructuras fundamentales para el arte, para la cultura".

En contraparte, el senador de la bancada republicana Renzo Trisotti defendió el proceso de auditoría y reasignación de los recursos públicos, apelando a que se está "revisando en detalle todas las partidas, comparando su ejecución presupuestaria, analizando con los ministros qué recursos se reducen, se reasignan o se puedan utilizar de mejor manera, y esta partida no va a ser la excepción".

El senador socialista Alfonso de Urresti lamentó que el ajuste "golpea de manera fuerte principalmente el Fondo de Fomento del Libro". (FOTO: ATON)

"Hoy no es fácil satisfacer todas las necesidades cuando los recursos son limitados, pero también debemos responder a las prioridades que la ciudadanía expresa con claridad, como ha sido la seguridad ciudadana y el control fronterizo. El presupuesto debe reflejar también esas prioridades", enfatizó el parlamentario.

El debate de las partidas sectoriales se reactivará formalmente el 19 de octubre en las subcomisiones y en la Comisión Especial Mixta, una vez concluida la semana de trabajo distrital en el Congreso Nacional.