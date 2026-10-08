Ministro y recortes en cultura: el presupuesto va en la línea correcta

La propuesta del Gobierno que disminuye 10,1% el presupuesto para 2027 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio fue defendida por el titular de la cartera, Francisco Undurraga, quien consideró que se trata de una medida correcta.

"Presentamos un presupuesto ajustado, pero creemos que va en la línea correcta, que es apoyar todas las líneas de creación y también la línea audiovisual (...) aquí no hay malas noticias. Aquí lo que hay es un mundo que nos aborda a todos nosotros, tenemos que ver cómo nos unimos y lo conducimos", dijo.

En un conversatorio sobre industria audiovisual en la Universidad de Los Andes, el secretario de Estado apuntó que sectores como éste deben ser financiados tanto por el Estado como por sus propios protagonistas.

"Nosotros creemos en la industria audiovisual y estamos trabajando para no mantenerla, sino impulsarla y potenciarla. Pero no creemos que solo tenga que partir del Estado protector el hecho de que tú cumplas tu sueño", sostuvo.

"Cuando un abogado pierde el trabajo no va al Ministerio de Justicia a pedir pega", ejemplificó Undurraga, quien matizó que no se trata de abandonar el apoyo fiscal.

"Quiero que sea emprendedor, pero que sea emprendedor no como un fin, sino como un medio (...) el primer objetivo que se está buscando es incentivar la creatividad. La participación en el mercado cultural, en la industria audiovisual, no la estamos limitando, al contrario. Si yo pensara que esto no vale la pena, no estaría sentado aquí", profundizó.